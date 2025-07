Für Thierno Ballo könnte in diesem Sommer ein großer Schritt anstehen.

Der Offensivspieler des Wolfsberger AC generierte schon in den letzten Wochen Interesse von Klubs aus Europa und einem Verein aus Asien.

Nun dürften sich drei weitere Anwärter dazugesellen. Wie Florian Plettenberg von "Sky Sport Deutschland" via "X" berichtet, beobachten drei namhafte Klubs den 23-Jährigen: Mainz 05, Ajax Amsterdam und Glasgow Rangers.

Chance auf "Königsklasse"

Demnach plane Ballo einen Wechsel in diesem Sommer. Wohin es geht, sei noch unklar. Bei einem Transfer zu Mainz würde der einmalige ÖFB-Teamspieler zwar in eine Topliga wechseln, die 05er qualifizierten sich als Sechster aber "nur" für die Conference League. Mit dem WAC würde der Linksaußen in der Europa League antreten.

Bei Ajax würde Ballo ebenso in der Europa League spielen, mit den Rangers hätte er dagegen die Chance auf Champions-League-Fußball. Der schottische Traditionsklub bestreitet ab 22. Juli die zweite Quali-Runde für die Champions League.

Teuerster WAC-Abgang der Geschichte?

Über die Ablöse-Forderungen der Wolfsberger ist zwar noch nichts bekannt. Mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro laut "Transfermarkt" ist Ballo allerdings der zweitteuerste Spieler im Kader von Didi Kühbauer.

Wenn die Transfersumme Ballos Marktwert aber nur ein wenig übersteigen würde, wäre der Offensivmann der teuerste Abgang der WAC-Klubgeschichte. Mit einer Ablöse von 5 Millionen Euro ist dies derzeit Mohamed Bamba.

