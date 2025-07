Djurgarden-Spieler Tobias Gulliksen hat sich besonders beim Conference-League-Viertelfinale gegen SK Rapid ins Rampenlicht geschossen.

Durch seine Leistungen wurde das Interesse des FC Red Bull Salzburg erweckt (Alle Infos >>>). Jedoch steht der österreichische Vize-Meister nicht alleine da, zwei weitere Klubs sind am Norweger dran.

Gulliksen, der am Mittwoch seinen 22. Geburtstag feiert, soll einen anderen Weg einschlagen.

Djurgarden-Sportdirektor Bosse Andersson verriet gegenüber dem schwedischen Blatt "Aftonbladet": "Es gibt drei konkrete Interessenten."

Weiters meinte Andersson, dass in den nächsten Tagen eine Einigung erzielt werden soll. Konkrete Namen wurden keine genannt.

Salzburg nicht der Favorit

Einem Bericht von "Gazetefutbol" zufolge ist Besiktas Istanbul Favorit auf die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldakteurs. Dem Vernehmen nach haben die Türken das lukrativste Angebot abgegeben.

Am Sonntag soll Gulliksen sein letztes Spiel für Djurgardens IF geben, ehe der Deal fixiert wird. Bislang war ein früherer Verkauf nicht möglich, da das Transferfenster in Schweden erst seit dem heutigen Dienstag (8. Juli) geöffnet hat.

Der Norweger besitzt bei den Stockholmern einen Vertrag bis Ende 2027, sein Marktwert liegt bei fünf Millionen Euro.