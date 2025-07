WAC bestreitet Testspiel gegen türkischen Topklub

Der Wolfsberger AC hat am Dienstag seinen Plan für die restliche Sommervorbereitung bekannt gegeben.

Am 9. Juli geht es für die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer auf Trainingslager nach Maria Alm. Eine Woche verbringt der Tabellenvierte der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga Saison im Hotel Eder, um sich auf den Pflichtspielauftakt vorzubereiten.

Auch zwei Testspiele stehen in diesem Zeitraum auf dem Programm: Am 9. Juli empfangen die "Wölfe" in Saalfelden Sporting Braga. Vier Tage später bekommt es der WAC in Maria Alm mit FC Karpaty Lviv zu tun.

Kracher in Kapfenberg

Am 15. Juli endet das Trainingslager, doch das Highlight der Vorbereitung steht den Lavanttalern zu diesem Zeitpunkt noch bevor. Am darauffolgenden Tag steigt in Kapfenberg der Testspielkracher gegen Besiktas Istanbul. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.

Das Fan-Opening, welches mit einem bunten Programm für die Fans aufwartet, findet am 19. Juli statt. Das Testspiel gegen NK Istra mit ÖFB-Legionär Dario Maresic stellt den letzten Probegalopp vor dem Pflichtspielauftakt dar.

Überblick über das verbleibende Programm der Sommervorbereitung:

Trainingslager in Maria Alm von 09. bis 15. Juli Testspiel gegen Sporting Braga (POR) am 09. Juli um 17 Uhr in Saalfelden Testspiel gegen FC Karpaty Lviv (UKR) am 13. Juli um 17 Uhr in Maria Alm

Testspiel gegen Besiktas Istanbul am 16. Juli um 18:30 Uhr in Kapfenberg

Fan-Opening am 19. Juli von 14 - 19 Uhr in der Lavanttal Arena Testspiel gegen NK Istra (HRV)



