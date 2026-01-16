Feldhofer bestätigt: GAK hat eine neue Nummer eins

Die Torhüter-Frage beim GAK ist geklärt!

Nach der Leihe von Franz Stolz war zwar schon abzusehen, dass Jakob Meierhofer um seinen Posten kämpfen muss. Doch nun gibt es schon zum Ende des Trainingslagers eine Entscheidung: Stolz wird die Nummer eins beim GAK.

Den Leihspieler von Genua wurde "ganz klar als Nummer eins geholt", sagt Cheftrainer Ferdinand Feldhofer gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Stattdessen Kampf um Nummer zwei

Somit erfolgt bei den Athletikern im Winter ein Torhüterwechsel von Meierhofer zu einem ausgeliehenen Keeper - wie schon in der Vorsaison. Damals wurde Florian Wiegele die neue Nummer eins.

Stolz ist für die Rückrunde gesetzt, wie Feldhofer verrät: "Es gibt bei uns einen Eisnertorwart und dann einen Kampf dahinter." In diesem Duell befinden sich Meierhofer und Fabian Ehmann, die vorherige Nummer zwei.

Grosse auf zwei Positionen denkbar

Ein anderer Neuzugang bestritt am gestrigen Donnerstag seine erste Einheit mit der Mannschaft: Mark Grosse.

Laut dem Chefcoach sei der Ex-Rieder auf zwei Positionen im 3-5-2 einsetzbar: Auf der Zehn und im Angriff. "Meiner Meinung nach wird er auf der 10 am besten aufgehoben sein", so Feldhofers Einschätzung.

Ein Neuzugang soll noch kommen

Abgänge dürften keine mehr folgen - abgesehen von Tio Cipot, dessen Leihe beendet wird. Alle Infos >>>

Dagegen will der GAK noch einmal am Transfermarkt zuschlagen. Nach dem Abgang von Sadik Fofana in Richtung Lecce soll noch ein defensiver Mittelfeldspieler kommen.

Bezüglich des gewünschten Profils hält sich Feldhofer bedeckt. Er wünsche sich einfach einen Sechser mit Qualität "und dass der Spieler vielleicht sogar noch mehr abdeckt, als es Sadik getan hat".