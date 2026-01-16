Bundesliga-Rekordeinkauf kurz vor dem Absprung

Kolportierte 13 Millionen Euro hat der FC Red Bull Salzburg für Lucas Gourna-Douath gezahlt.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2022 schrumpfte der Marktwert des Franzosen von zwölf auf vier Millionen Euro. Bei den "Bullen" spielt der 22-Jährige diese Saison aber kaum eine Rolle.

Deshalb zeichnete sich schon länger ein Abgang des Salzburg-Rekordeinkaufs ab. Im letzten Winter erfolgte eine Leihe an die AS Roma, nun soll der Franzose den Verein fest verlassen.

Für Vertragsgespräche abgereist

Wie die "Krone" berichtet, reiste Gourna-Douath bereits am Donnerstag, also vor Ende des Trainingslagers in Belek, ab. Wie Salzburg laut der Tageszeitung bestätigt, sind Vertragsgespräche der Grund für die Abreise.

Ein Abgang des teuersten Zugangs der ADMIRAL Bundesliga dürfte also bevorstehen. Insgesamt bestritt Gourna-Douath 95 Spiele (2 Tore, 5 Vorlagen) für die Salzburger.