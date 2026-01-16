Der GAK hat den nächsten Abgang zu verzeichnen.

Nachdem der Wechsel von Sadik Fofana (US Lecce) zum Rekordtransfer seit der Neugründung wurde, trennen sich nun auch die Wege zwischen den Grazern und Tio Cipot. Diese Entwicklung hatte sich bereits angebahnt (mehr dazu>>>).

Wie die "Krone" berichtet, soll der 22-jährige Offensivspieler die Verantwortlichen um eine Auflösung des Leihvertrags gebeten haben, diesem Wunsch soll am Donnerstag entsprochen worden sein. Auch die "Kleine Zeitung" berichtet vom Abgang Cipots, eine Bestätigung des Vereins gibt es noch nicht.

Cipot, der nach seinem Wechsel von Stammklub Spezia Calcio in 45 Spielen acht Tore und drei Assists lieferte, soll es in seine Heimat nach Slowenien ziehen. Dort soll er laut den übereinstimmenden Medienberichten den Medizincheck beim NK Maribor absolvieren.