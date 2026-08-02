Im Sommer 1992 wechselte Andreas Herzog vom SK Rapid zu Werder Bremen. Es war der erste Millionentransfer der Vereinsgeschichte.

Mittlerweile ist es den Grün-Weißen ganze 32 Mal gelungen, eine Ablösesumme von einer Million oder mehr zu generieren.

Doch kein bisheriger Transfer übertraf jenen von Mamadou Sangare zu RC Lens. Damit knackten die Hütteldorfer einen neuen Vereinsrekord.

Passend dazu präsentiert LAOLA1 die Rekord-Abgänge des SK Rapid: