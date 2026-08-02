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Bundesliga heute: Rapid - Altach

Es geht wieder los - in Wien Hütteldorf ist wieder Zeit für die ADMIRAL Bundesliga. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Rapid - Altach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die erste Runde der neuen Saison in der ADMIRAL Bundesliga wird mit der Partie SK Rapid gegen SCR Altach beendet. Die Vorarlberger sind am Sonntag im Westen Wiens zu Gast (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Rapid beendete die vergangene Saison auf dem fünften Gesamtrang und konnte durch das nationale Europacup-Playoff das Minimalziel eines "internationalen Startplatzes" erreichen.

Im ÖFB-Cup konnte man sich bei Wienerberg 0:3 durchsetzen, auch in der Conference-League-Quali ist man eine Runde aufgestiegen.

Nach zwei kniffligen Jahren im Abstiegskampf hat der SCR Altach nicht bis zum Saisonende um den Abstieg zittern müssen. Am Schluss stand Platz neun in der Tabelle. Highlight der letzten Saison waren die Erfolge im ÖFB-Cup. Erst im Finale musste man sich dem Doublesieger LASK beugen.

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