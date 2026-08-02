Späte Anstoßzeit: Altach-Fans machen ihrem Unmut Luft

Sonntag, 19:00 Uhr - eine der neuen Anstoßzeiten ist für berufstätige Auswärtsfahrer nicht gerade dankbar.

Am ersten Spieltag erwischt es dabei gleich jene, die mit die weiteste Anreise haben: Die Fans des SCR Altach in Wien beim SK Rapid.

Geschätzte 30 Mitreisende besetzen den Auswärtsblock des Allianz Stadions, der für deutlich mehr Menschen ausgelegt ist. Die freie Fläche wird aber trotzdem einem Nutzen zugeführt, als Platz für ein langes Spruchband.

"Wenn es um TV-Millionen geht, wird sich immer eine Ausrede zurechtgedreht - lieber im Stadion schwitzen, als bis Montag Früh im Bus sitzen - Bundesliga: Die Hitze steigt euch wohl zu Kopf! Sonntag 19:00 Uhr: ", heißt es darauf.

Es wird wohl nur der erste von einigen Protesten gegen den neuen Termin sein.