Trotz Top-Angebots: Barry will nicht in die Ukraine

Der Wechsel von Abubakr Barry zum FC Red Bull Salzburg wird immer konkreter.

Zuletzt meldete sich der ukrainische Klub Polissya Zhytomyr mit einer überaus lukrativen Offerte, sowohl in Sachen Gehalt als auch in Sachen Ablöse (5 Millionen Euro stehen im Raum).

Ukraine für Barry kein Thema

Wie LAOLA1 aus dem Umfeld des Gambiers erfuhr, will dieser aber unter keinen Umständen in die Ukraine wechseln.

"Keine Chance!", heißt es.

England ist nicht möglich

Diverse englische Interessenten, Stoke City und Oxford United wurden genannt, sind auch aus dem Rennen.

Neue Regularien, die Registrierung ausländischer Spieler betreffend, machen eine Verpflichtung des 25-Jährigen unmöglich - er erfüllt die neuen Kriterien nicht.

Salzburgs Angebot (noch) zu gering

Somit bleibt aktuell nur noch Bundesliga-Konkurrent Salzburg übrig. Doch auch hier ist noch nichts in trockenen Tüchern. Das Angebot der "Bullen" ist den Wienern noch zu gering.

Die Violetten haben keinen großen Stress, die Transferzeit läuft international gerade erst an.