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Ausbootung? Sturm gehe "ehrlich" mit Spielern um

Emanuel Aiwu darf wieder mit der ersten Mannschaft des SK Sturm mittrainieren - dafür benötigte es jedoch das Einschreiten der Spieler:innengewerkschaft VdF.

Ausbootung? Sturm gehe "ehrlich" mit Spielern um Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Beim SK Sturm Graz plant man nicht mehr mit Emanuel Aiwu, Niklas Geyrhofer und Amady Camara.

Deshalb trainierte das Trio zuletzt auch nicht mit der ersten Mannschaft der Grazer mit, sondern wurde zur zweiten Mannschaft abgeschoben - Geyrhofer trainiert wegen einer Knieverletzung jedoch ohnehin bloß individuell.

Das war bis zuletzt so: Aiwu schaltete nämlich die Spieler:innengewerkschaft VdF ein. Diese erwirkte, dass er und seine Kollegen wieder mit der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen.

Die VdF sah die Aktion von Sturm im Bereich von Mobbing und Diskriminierung >>>

Ingolitsch: "Sie bekommen bestmögliche Betreuung"

Mittlerweile hat sich auch Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch zu Wort gemeldet. "Wir gehen ehrlich und transparent mit den Jungs um, damit jeder weiß, welche Rolle er einnimmt", wird Ingolitsch von der "Kleinen Zeitung" zitiert.

Ingolitsch weiter: "Wir haben offen mit ihnen kommuniziert, dass wir nicht mehr mit ihnen planen. Deswegen sind wir darum bemüht, dass die Jungs etwas finden, wo sie eine wichtige Rolle spielen können in ihrer sportlichen Entwicklung."

"So lange sie bei uns sind, bekommen sie die bestmögliche Betreuung. Es ist nie etwas vorgefallen, es ist rein eine sportliche Entscheidung und mit der gehen wir auch alle sehr professionell um", stellt der Sturm-Trainer klar.

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