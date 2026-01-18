Dieser Klub ist Favorit auf Posch-Verpflichtung

Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, wonach ÖFB-Teamverteidiger Italien den Rücken kehren und nach Deutschland wechseln könnte.

Unter den Interessenten finden sich Mainz 05, der 1. FC Köln und der FC Augsburg.

Laut Sky-Journalist Florian Plettenberg hat sich mittlerweile ein Favorit herauskristalisiert. Dabei soll es sich um Mainz 05 handeln. Am wahrscheinlichsten soll eine Leihe mit Kaufoption sein. Poschs aktueller Verein Como müsste dazu aber erst einmal sein Einverstädnis geben.

In der Karnervalstadt würde er auf Philip Mwene und Nikolas Veratschnig treffen.