🚨🆕 Mainz 05, 1. FC Köln and FC Augsburg are all pushing for Stefan #Posch.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 17, 2026
Interest also coming from abroad. The current idea is a loan with an option to buy, but Como have yet to decide whether they will give green light for a move.
At this stage, Mainz are believed to be… pic.twitter.com/F1bPHYCd1I
NEWS
Dieser Klub ist Favorit auf Posch-Verpflichtung
Der Verteidiger wartet wohl nur noch auf die Freigabe seines aktuellen Klubs Como.
Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, wonach ÖFB-Teamverteidiger Italien den Rücken kehren und nach Deutschland wechseln könnte.
Unter den Interessenten finden sich Mainz 05, der 1. FC Köln und der FC Augsburg.
Laut Sky-Journalist Florian Plettenberg hat sich mittlerweile ein Favorit herauskristalisiert. Dabei soll es sich um Mainz 05 handeln. Am wahrscheinlichsten soll eine Leihe mit Kaufoption sein. Poschs aktueller Verein Como müsste dazu aber erst einmal sein Einverstädnis geben.
In der Karnervalstadt würde er auf Philip Mwene und Nikolas Veratschnig treffen.