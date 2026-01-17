NEWS

Transfer-Update: Abgang bei Hartberg, Neuzugang für St. Pölten

Ein Offensivspieler verlässt den TSV, die "Wölfe" holen einen Ex-Spieler der Konkurrenz. Ein ehemaliger Austrianer ist ohne Vertrag.

Der Samstag bot nicht allzu viel Bewegung am Transfermarkt. In der ADMIRAL Bundesliga gibt es einen Abgang, der Zweitliga-Tabellenführer rüstet offensiv nach. Ein Ex-Austrianer hat seinen Vertrag in der Schweiz aufgelöst.

LAOLA1 fasst für euch das neueste Geschehen am Transfermarkt zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Fix! Dominik Prokop verlässt Hartberg

ADMIRAL 2. Liga:

Neuer Klub für Marco Djuricin in LigaZwa

ÖFB-Legionäre:

Vertrag in der Schweiz aufgelöst: Ex-Austrianer ist vereinslos

