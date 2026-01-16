Ex-Rapidler wechselt in die zweite türkische Liga

Nach nur einem Halbjahr endet das Kapitel Süper Lig für Mücahit Ibrahimoglu.

Der ehemalige Rapid-II-Kicker vollzieht einen Transfer innerhalb der Türkei und wechselt von Konyaspor zu Serik Spor in die zweitklassige 1. Lig.

Bei Konyaspor schaffte der Sechser nicht den Durchbruch, mehr als zwei Kurzeinsätze in der Meisterschaft und zwei Spiele im Pokal waren nicht drin.

Deshalb versucht es Ibrahimoglu nun eine Etage tiefer. Serik Spor ist als 14. im Abstiegskampf der zweiten türkischen Liga. Beim Klub aus der Provinz Antalya ist er der einzige Österreicher.