NEWS

Vienna verpflichtet Ex-Klagenfurt-Abwehrspieler

Der Innenverteidiger hatte seine Leihe nach Kärnten vorzeitig beendet. Seine Karriere geht auf der Hohen Warte weiter.

Vienna verpflichtet Ex-Klagenfurt-Abwehrspieler Foto: © First Vienna FC 1894
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marco Gantschnig kommt nach dem vorzeitigen Ende seines Leihvertrags beim SK Austria Klagenfurt (mehr dazu hier >>>) beim First Vienna FC unter.

Der Zweitligist aus Döbling sichert sich die Dienste des 28-jährigen Abwehrspielers bis Sommer 2027. Zuletzt stand Gantschnig beim GAK unter Vertrag, verbrachte die abgelaufene Herbstsaison aber in Klagenfurt.

Neben der Erfahrung aus 15 Bundesliga-Einsätzen kann der Innenverteidiger auf 161 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs verweisen. In der ADMIRAL 2. Liga strahlte er mit 21 Treffern reichlich Torgefahr aus.

"Ich habe mich bewusst für diesen Schritt entschieden, weil ich hier großes Potenzial sehe. Die Gespräche waren sehr positiv, und ich spüre, dass bei der Vienna etwas entstehen kann", meint Gantschnig, der seine Erfahrung einbringen und Verantwortung übernehmen will.

Cheftrainer Hans Kleer sagt: "Marco vereint defensive Qualität mit Spielintelligenz und Erfahrung. Er kann mehrere Positionen in der Abwehr bekleiden, was uns mehr Flexibilität gibt."

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Ein neuer Offensivspieler für die SV Ried

Transfer-Update: Ein neuer Offensivspieler für die SV Ried

Bundesliga
Marco Djuricin und die Vienna gehen getrennte Wege

Marco Djuricin und die Vienna gehen getrennte Wege

2. Liga
7
Auflösung! SKN trennt sich von Transfer-Missverständnis

Auflösung! SKN trennt sich von Transfer-Missverständnis

2. Liga
Kurioses Hin und Her: Barca holt Verteidiger zurück

Kurioses Hin und Her: Barca holt Verteidiger zurück

La Liga
Stürmer und Co-Trainer: Zwei Abgänge bei LigaZwa-Schlusslicht

Stürmer und Co-Trainer: Zwei Abgänge bei LigaZwa-Schlusslicht

2. Liga
Saudi-Arabien? Alaba-Berater bastelt an Real-Abgang

Saudi-Arabien? Alaba-Berater bastelt an Real-Abgang

La Liga
17
Mainz 05 baggert an ÖFB-Teamspieler

Mainz 05 baggert an ÖFB-Teamspieler

Deutsche Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SK Austria Klagenfurt Transfermarkt First Vienna FC Marco Gantschnig