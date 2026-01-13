Vienna verpflichtet Ex-Klagenfurt-Abwehrspieler

Marco Gantschnig kommt nach dem vorzeitigen Ende seines Leihvertrags beim SK Austria Klagenfurt (mehr dazu hier >>>) beim First Vienna FC unter.

Der Zweitligist aus Döbling sichert sich die Dienste des 28-jährigen Abwehrspielers bis Sommer 2027. Zuletzt stand Gantschnig beim GAK unter Vertrag, verbrachte die abgelaufene Herbstsaison aber in Klagenfurt.

Neben der Erfahrung aus 15 Bundesliga-Einsätzen kann der Innenverteidiger auf 161 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs verweisen. In der ADMIRAL 2. Liga strahlte er mit 21 Treffern reichlich Torgefahr aus.

"Ich habe mich bewusst für diesen Schritt entschieden, weil ich hier großes Potenzial sehe. Die Gespräche waren sehr positiv, und ich spüre, dass bei der Vienna etwas entstehen kann", meint Gantschnig, der seine Erfahrung einbringen und Verantwortung übernehmen will.

Cheftrainer Hans Kleer sagt: "Marco vereint defensive Qualität mit Spielintelligenz und Erfahrung. Er kann mehrere Positionen in der Abwehr bekleiden, was uns mehr Flexibilität gibt."