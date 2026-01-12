Ungarischer Flügelspieler bei Salzburg im Gespräch

Beim FC Red Bull Salzburg scheint die Gerüchteküche etwas Fahrt aufzunehmen.

Wie am Montag bekannt wurde, sollen die "Bullen" ein Angebot für den 17-jährigen Innenverteidiger Leon Jakirovic abgegeben haben (Salzburg zeigt wohl Interesse an Talent von Dinamo Zagreb >>>).

Am Abend bringt der Journalist Rudy Galetti einen ungarischen Flügelspieler mit den Salzburgern in Verbindung. Demnach zeigt der Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga Interesse an Damir Redzic von DAC Dunajska Streda.

DAC spielt vorne mit

Der 22-jährige Rechtsfuß, der neben der ungarischen auch die bosnische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde in der Ferencvaros-Jugend ausgebildet. Im Sommer 2024 wechselte er nach einer Leihe fix in die Slowakei zu DAC.

Dort absolvierte er bislang 49 Pflichtspiele. In der laufenden Saison traf er bei 14 Auftritten sieben Mal. Der Offensivspieler steht mit dem Klub aus Dunajska Streda aktuell auf Tabellenplatz zwei. Ein Punkt fehlt auf Leader Slovan Bratislava.

In den letzten Ligaspielen vor der Winterpause musste Redzic von der Tribüne aus zuschauen. Der Grund: Im November trat er einem am Boden liegenden Gegenspieler auf die Rückseite des Oberschenkels. Dafür bekam er eine Sperre von vier Spielen aufgebrummt.

Neben dem FC Red Bull Salzburg sollen auch die Glasgow Rangers, der FC Kopenhagen und Olympiakos Piräus Interesse an Redzic zeigen.