Auflösung! SKN trennt sich von Transfer-Missverständnis

Nach weniger als einem Jahr endet die Zeit des Verteidigers in St. Pölten.

Auflösung! SKN trennt sich von Transfer-Missverständnis Foto: © GEPA
Der SKN St. Pölten und Can Kurt gehen fortan getrennte Wege.

Wie der LigaZwa-Tabellenführer am Dienstag bekannt gibt, wurde der Vertrag mit dem 24-jährigen Österreicher einvernehmlich aufgelöst. Kurt kann also ablösefrei wechseln.

In der niederösterreichischen Landeshauptstadt kam Kurt nach seinem Wechsel von Amstetten im Februar 2025 nie so richtig an. Früh machte ihm eine Muskelverletzung zu schaffen. "So richtig erholte er sich leider nicht mehr davon", heißt es in der Presse-Aussendung des SKN.

Die enttäuschende Bilanz des Linksverteidigers: 312 Spielminuten (zweimal in der Startelf) in zwölf Einsätzen für St. Pölten. In der laufenden Saison stand Kurt 51 Minuten am Platz.

