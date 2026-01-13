FAC präsentiert ersten Winterneuzugang

Der FAC präsentiert die erste Neuverpflichtung der Wintertransferperiode. Nico Six wird ab sofort das blau-weiße Trikot des FAC tragen.

Der 19-jährige Abwehrspieler begann seine fußballerische Laufbahn beim KAC 1909 und war zuletzt für den Wolfsberger AC im Einsatz, wo er auch sämtliche Jugendstufen in deren Akademie durchlief.

Zuletzt kam er in der zweiten Mannschaft der Wölfe in der Regionalliga Mitte zum Einsatz. Dort stand er in 14 von 15 Spielen in der Startelf. Beim FAC unterschreibt Nico Six nun seinen ersten Profivertrag bis zum Saisonende.

Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport beim FAC, freut sich über die Verpflichtung: "Nico ist ein junger, talentierter Spieler, der mit seinen vielen positiven Attributen ein äußerst spannendes Profil mitbringt. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln wird und unser Team mit seiner Dynamik und seinem Einsatzwillen bereichern kann."

Nico Six ergänzt: "Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv und ich habe sofort gespürt, dass hier ein tolles Umfeld herrscht. Ich will alles geben, um mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein."