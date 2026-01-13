Stürmer und Co-Trainer: Zwei Abgänge bei LigaZwa-Schlusslicht

Das Tabellenschlusslicht der ADMIRAL 2. Liga gibt die ersten Veränderungen fürs Frühjahr bekannt.

Daniel Nussbaumer verlässt Schwarz-Weiss Bregenz. Das verkünden die Vorarlberger auf der Vereins-Webseite.

Der 26-jährige Stürmer wechselte erst im Sommer ins Ländle, wo er gerade in der Frühphase der Saison gut funktionierte (3 Tore, 2 Vorlagen in den ersten 4 Spielen). Anschließend wurde Nussbaumer durch eine Knieverletzung außer Gefecht gesetzt, woraufhin er nicht mehr an seine Frühform anknüpfen konnte.

Co-Trainer geht ebenfalls

Außerdem ist Co-Trainer Murad Gerdi künftig nicht mehr Teil des Trainerteams. Der 39-Jährige kam zu Beginn der Saison 2024/25 als "Co" von Ex-Coach Regi van Acker.

Neo-Trainer Andreas Heraf dürfte demnach nicht mehr auf Gerdi bauen, der zwischen den Amtszeiten die Mannschaft für ein Spiel interimsmäßig betreute.