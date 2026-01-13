NEWS

Stürmer und Co-Trainer: Zwei Abgänge bei LigaZwa-Schlusslicht

Schwarz-Weiss Bregenz reagiert zum ersten Mal in diesem Winter auf die enttäuschende Hinrunde.

Stürmer und Co-Trainer: Zwei Abgänge bei LigaZwa-Schlusslicht Foto: © GEPA
Das Tabellenschlusslicht der ADMIRAL 2. Liga gibt die ersten Veränderungen fürs Frühjahr bekannt.

Daniel Nussbaumer verlässt Schwarz-Weiss Bregenz. Das verkünden die Vorarlberger auf der Vereins-Webseite.

Der 26-jährige Stürmer wechselte erst im Sommer ins Ländle, wo er gerade in der Frühphase der Saison gut funktionierte (3 Tore, 2 Vorlagen in den ersten 4 Spielen). Anschließend wurde Nussbaumer durch eine Knieverletzung außer Gefecht gesetzt, woraufhin er nicht mehr an seine Frühform anknüpfen konnte.

Co-Trainer geht ebenfalls

Außerdem ist Co-Trainer Murad Gerdi künftig nicht mehr Teil des Trainerteams. Der 39-Jährige kam zu Beginn der Saison 2024/25 als "Co" von Ex-Coach Regi van Acker.

Neo-Trainer Andreas Heraf dürfte demnach nicht mehr auf Gerdi bauen, der zwischen den Amtszeiten die Mannschaft für ein Spiel interimsmäßig betreute.

Diese Klubs bekamen keine Lizenz mehr

SV Flavia Solva (1997)
FavAC (1997)

