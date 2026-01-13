LASK zeigt Interesse an ehemaliger Klagenfurt-Leihgabe

Der LASK zeigt konkretes Interesse an Ben Bobzien. Das berichtet "Sky".

Demnach könnte der 22-jährige Deutsche leihweise vom FSV Mainz 05 in Linz andocken. Neben den "Athletikern" soll auch der polnische Erstligist KS Cracovia am Stürmer dran sein.

Bobzien ist in der ADMIRAL Bundesliga kein Unbekannter. Für die Saison 2023/24 wurde der ehemalige U20-Nationalspieler Deutschlands an Austria Lustenau verliehen, die vergangene Spielzeit bestritt er im Dress von Austria Klagenfurt.

Bei beiden Stationen konnte der Rechtsfuß aufzeigen, in 58 Bundesliga-Einsätzen sind ihm zehn Tore und sechs Assists gelungen. Bei Jugendklub Mainz 05 kommt Bobzien in der laufenden Saison nicht über die Joker-Rolle hinaus.

Seinen Vertrag beim Conference-League-Teilnehmer hatte Bobzien erst im Juli bis Sommer 2027 verlängert.