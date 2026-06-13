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NEWS
Transfer-Update: Hülsmann vor TSV-Abschied, WAC verstärkt sich
Der beste Torhüter der Bundesliga-Saison steht vor dem Abschied. WAC holt sich einen Stürmer aus der Südstadt. Rapid sieht sich bei deutschem Erstligisten um.
Auch am Samstag herrschte neben der WM-Endrunde am Transfermarkt in Österreich Bewegung.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
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