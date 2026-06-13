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WAC schlägt bei Zweitligist Admira Wacker zu

Der Bundesligist sichert sich die Dienste eines jungen Offensivspielers.

WAC schlägt bei Zweitligist Admira Wacker zu Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Neuzugang für den Wolfsberger AC!

Der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga verpflichtet Marco Schabauer von Admira Wacker. Das geben die Kärntner am Samstag offiziell bekannt.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler kickte zuletzt in LigaZwa, brachte es dort auf zwei Tore und zwei Vorlagen in 29 Pflichtspielen.

Zweijahresvertrag unterschrieben

"Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen", so der Neuzugang.

"Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv, deshalb ist mir die Entscheidung leicht gefallen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde alles dafür geben, um meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft und des Vereins beizutragen", sagt Schabauer.

Bei den Lavanttalern unterzeichnet der Niederösterreicher, der dem Ruf von Ex-Admira-Trainer Thomas Silberberger folgt, einen Zweijahresvertrag.

Bekanntgegeben wird am Samstag auch die Verlängerung von Dreiertormann David Skubl um drei Jahre.

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