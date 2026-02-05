Der SCR Altach hat am Donnerstag Rassa Rahmani als zweiten Winter-Neuzugang präsentiert.

Der 26-jährige Abwehrspieler wechselt vom schwedischen Zweitligisten Landskrona BoIS in die ADMIRAL Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Rahmani spielte seit Anfang 2024 in Landskrona, wo er in über 60 Pflichtspielen vorzugsweise als Linksverteidiger auflief. Der Linksfuß kann auch die Innenverteidiger-Position bekleiden.

Mit der Verpflichtung reagieren die Vorarlberger auf die Wechsel der Abwehrspieler Leonardo Lukacevic (Kosice) und Paul Koller (Sturm Graz).