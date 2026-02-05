NEWS

Altach präsentiert neuen Defensivspieler

Der Linksfuß kann in der Abwehr mehrere Positionen bekleiden.

Altach präsentiert neuen Defensivspieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SCR Altach hat am Donnerstag Rassa Rahmani als zweiten Winter-Neuzugang präsentiert.

Der 26-jährige Abwehrspieler wechselt vom schwedischen Zweitligisten Landskrona BoIS in die ADMIRAL Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Rahmani spielte seit Anfang 2024 in Landskrona, wo er in über 60 Pflichtspielen vorzugsweise als Linksverteidiger auflief. Der Linksfuß kann auch die Innenverteidiger-Position bekleiden.

Mit der Verpflichtung reagieren die Vorarlberger auf die Wechsel der Abwehrspieler Leonardo Lukacevic (Kosice) und Paul Koller (Sturm Graz).

Mehr zum Thema

Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

Bundesliga
20
Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Bundesliga
10
Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Bundesliga
Austria Wien bindet U17-Vizeweltmeister

Austria Wien bindet U17-Vizeweltmeister

Bundesliga
61
Transfer geplatzt! Sturm-Spieler stand vor Schalke-Wechsel

Transfer geplatzt! Sturm-Spieler stand vor Schalke-Wechsel

Bundesliga
76
Bericht: Sturm-Offerte für 17-jährigen Stürmer abgelehnt

Bericht: Sturm-Offerte für 17-jährigen Stürmer abgelehnt

Bundesliga
46
Fehlpfiffe im ÖFB-Cup: VARheit oder werden wir weiter veräppelt?

Fehlpfiffe im ÖFB-Cup: VARheit oder werden wir weiter veräppelt?

Bundesliga
2

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SCR Altach Transfermarkt