Ex-Italien-Legionär! Kapfenberger SV holt Abwehrspieler

Die "Falken" holen einen zuletzt vereinslosen Niederösterreicher mit interessanter Vita.

Die KSV nimmt Philipp Breit unter Vertrag.

Das machen die Obersteirer am Mittwoch offiziell.

Der 22-jährige Niederösterreicher wechselt zum Tabellen-12. der ADMIRAL 2. Liga, nachdem er seit Sommer 2025 vereinslos war.

Über drei Jahre in Italien

Der 2,01-Meter große Innenverteidiger war Anfang des Jahres 2022 von Ausbildungsklub SV Horn in den Nachwuchs von SPAL Ferrara (Italien) gewechselt.

Nach drei Jahren - inklusive einer einjährigen Leihe zu US Catanzaro - endete nach der Saison 2024/25 sein Vertrag.

Für den SV Horn spielte er bisher fünfmal in der ADMIRAL 2. Liga.

