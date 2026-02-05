Der SK Rapid steht kurz vor Vollendung eines doppelten Transfer-Coups.

Nachdem Grün-Weiß mit der Verpflichtung von Yusuf Demir am Donnerstag bereits die erste Krachermeldung verlautbarte, dürfte die nächste prominente Personalie unmittelbar vor der Unterschrift stehen.

Wie Sportdirektor Markus Katzer im Rahmen einer Pressekonferenz vermeldet, ist der Transfer von Andreas Weimann (34) so gut wie in trockenen Tüchern: "Andreas Weimann ist für den Medizincheck in Wien. Wir hoffen, dass wir die Verpflichtung heute im Laufe des Tages bekannt geben können. Es fehlen nur mehr Kleinigkeiten."

Nächste Heimkehr bei Rapid

Damit bestätigt Katzer die Spekulationen der vergangenen Tage. Für den 26-fachen Nationalspieler wäre es – genau wie für Demir – eine Rückkehr zum Jugendverein. Von Sommer 2005 bis 2007 spielte er im Rapid-Nachwuchs.

Bei Derby County musste sich der Offensiv-Routinier in der laufenden Saison mit der Jokerrolle begnügen. Wettbewerbsübergreifend verbuchte er 27 Einsätze, in denen er ein Mal traf und drei Tore vorlegte.

Der Vertrag des Wieners beim Championship-Klub wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Seit 2007 spielte Weimann durchgehend in England und steht bei 113 Premier-League- und 393 Championship-Einsätzen.

Laut Katzer hat Rapid die Transferplanungen auf der Neuzugang-Seite mit den Verpflichtungen von Demir und Weimann abgeschlossen. Zu Abgängen könnte es noch kommen.

Ouedraogo wird Integrationsmanager

Bei den Hütteldorfern gibt es auch im Staff einen Neuzugang. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Issiaka Ouedraogo wird Integrationsmanager bei Rapid.

"Er kümmert sich um alle Spieler, die aus dem Ausland zu uns stoßen. Er schaut, dass sie sich so schnell wie möglich wohlfühlen", erklärt Katzer. Ouedraogo ist in Burkina Faso geboren und hat mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft.