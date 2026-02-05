NEWS

Schlägt der WAC noch einmal am Transfermarkt zu?

Die Lavanttaler könnten vor dem Deadline-Day noch einen Spieler aus der zweiten deutschen Bundesliga holen.

Schlägt der WAC noch einmal am Transfermarkt zu? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der WAC könnte sich vor Transferschluss noch einmal im Mittelfeld verstärken.

Nach Informationen von "Sky" haben die Wolfsberger Interesse an einer Verpflichtung von Moritz Heyer von Fortuna Düsseldorf.

Spielte bereits unter Atalan

Der defensive Mittelfeldspieler kennt Wölfe-Cheftrainer Ismail Atalan aus seiner Zeit bei Sportfreunde Lotte.

Zuletzt sammelte der 30-Jährige immer weniger Spielzeit bei Düsseldorf, zuvor spielte er unter anderem auch für den HSV und Osnabrück.

Nun könnte der Routinier erstmals ins Ausland wechseln.

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

WAC-Torjäger fällt wochenlang aus

WAC-Torjäger fällt wochenlang aus

Bundesliga
5
Angstgegner Salzburg - Helm: "Auch eine mentale Geschichte"

Angstgegner Salzburg - Helm: "Auch eine mentale Geschichte"

Bundesliga
33
Nach GAK-Aus: Kleinheisler hat neuen Verein

Nach GAK-Aus: Kleinheisler hat neuen Verein

Bundesliga
3
Neuer Austria-Sportchef Zorn will "Störfaktoren" reduzieren

Neuer Austria-Sportchef Zorn will "Störfaktoren" reduzieren

Bundesliga
10
LASK: Bis 2040! Stadion bleibt "Raiffeisen Arena"

LASK: Bis 2040! Stadion bleibt "Raiffeisen Arena"

Bundesliga
1
Rapid: Zweiter Transfer-Kracher kurz vor Abschluss

Rapid: Zweiter Transfer-Kracher kurz vor Abschluss

Bundesliga
59
Pressekonferenz LIVE: Der LASK empfängt die WSG Tirol

Pressekonferenz LIVE: Der LASK empfängt die WSG Tirol

Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC Ismail Atalan Fortuna Düsseldorf