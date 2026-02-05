Schlägt der WAC noch einmal am Transfermarkt zu?

Der WAC könnte sich vor Transferschluss noch einmal im Mittelfeld verstärken.

Nach Informationen von "Sky" haben die Wolfsberger Interesse an einer Verpflichtung von Moritz Heyer von Fortuna Düsseldorf.

Spielte bereits unter Atalan

Der defensive Mittelfeldspieler kennt Wölfe-Cheftrainer Ismail Atalan aus seiner Zeit bei Sportfreunde Lotte.

Zuletzt sammelte der 30-Jährige immer weniger Spielzeit bei Düsseldorf, zuvor spielte er unter anderem auch für den HSV und Osnabrück.

Nun könnte der Routinier erstmals ins Ausland wechseln.