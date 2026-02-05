Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Der SK Sturm Graz verleiht Julius Beck bis Jahresende.

Wie die "Blackies" am Mittwoch vermelden, wechselt der 20-jährige Däne auf Leihbasis bis Jahresende zu IF Elfsborg. Von einer Kaufoption ist vonseiten beider Klubs keine Rede.

Beck war im vergangenen Sommer für 700.000 Euro von Esbjerg fB zum amtierenden österreichischen Meister gewechselt, unterschrieb in der Murstadt einen Vertrag bis Sommer 2029.

Parensen: "Spielpraxis entscheidend"

Etablieren konnte sich der zentrale Mittelfeldspieler in Graz-Liebenau aber noch nicht. Wettbewerbsübergreifend machte er für die erste Mannschaft sechs Spiele, absolvierte dabei 93 Spielminuten. Dabei gelang ihm ein Assist.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: "Julius ist ein junger Spieler mit sehr interessanten Anlagen, der im vergangenen Halbjahr erste wichtige Schritte bei uns gemacht hat. Für seine weitere Entwicklung ist konstante Spielpraxis auf hohem Niveau nun entscheidend. Die Leihe zu IF Elfsborg bietet ihm dafür sehr gute Voraussetzungen, wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten. Wir sind überzeugt, dass er dort wertvolle Erfahrungen sammeln wird und wünschen ihm für die kommende Zeit in Schweden alles Gute."