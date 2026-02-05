NEWS

Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Nach rund einem halben Jahr geht es für Julius Beck vorübergehend zurück nach Skandinavien.

Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Sturm Graz verleiht Julius Beck bis Jahresende.

Wie die "Blackies" am Mittwoch vermelden, wechselt der 20-jährige Däne auf Leihbasis bis Jahresende zu IF Elfsborg. Von einer Kaufoption ist vonseiten beider Klubs keine Rede.

Beck war im vergangenen Sommer für 700.000 Euro von Esbjerg fB zum amtierenden österreichischen Meister gewechselt, unterschrieb in der Murstadt einen Vertrag bis Sommer 2029.

Parensen: "Spielpraxis entscheidend"

Etablieren konnte sich der zentrale Mittelfeldspieler in Graz-Liebenau aber noch nicht. Wettbewerbsübergreifend machte er für die erste Mannschaft sechs Spiele, absolvierte dabei 93 Spielminuten. Dabei gelang ihm ein Assist.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: "Julius ist ein junger Spieler mit sehr interessanten Anlagen, der im vergangenen Halbjahr erste wichtige Schritte bei uns gemacht hat. Für seine weitere Entwicklung ist konstante Spielpraxis auf hohem Niveau nun entscheidend. Die Leihe zu IF Elfsborg bietet ihm dafür sehr gute Voraussetzungen, wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten. Wir sind überzeugt, dass er dort wertvolle Erfahrungen sammeln wird und wünschen ihm für die kommende Zeit in Schweden alles Gute."

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Bundesliga
Transfer geplatzt! Sturm-Spieler stand vor Schalke-Wechsel

Transfer geplatzt! Sturm-Spieler stand vor Schalke-Wechsel

Bundesliga
76
Bericht: Sturm-Offerte für 17-jährigen Stürmer abgelehnt

Bericht: Sturm-Offerte für 17-jährigen Stürmer abgelehnt

Bundesliga
46
Austria Wien bindet U17-Vizeweltmeister

Austria Wien bindet U17-Vizeweltmeister

Bundesliga
59
SK Sturm widerspricht Senft: "Absage kam von uns"

SK Sturm widerspricht Senft: "Absage kam von uns"

Bundesliga
148
Ex-Italien-Legionär! Kapfenberger SV holt Abwehrspieler

Ex-Italien-Legionär! Kapfenberger SV holt Abwehrspieler

2. Liga
Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf

Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf

Bundesliga
54

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Transfermarkt IF Elfsborg Transferliste