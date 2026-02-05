NEWS

Nach GAK-Aus: Kleinheisler hat neuen Verein

Nach seinem Intermezzo in Graz heuert der ungarische Routinier in Osteuropa an.

Laszlo Kleinheisler spielt künftig in Rumänien.

Der 31-jährige Ungar, der im Februar 2025 überraschend zum GAK wechselte, schließt sich dem rumänischen Erstligisten FK Csikszereda Miercurea Ciuc an. Es ist ein Klub der ungarischen Minderheit in Siebenbürgen.

Ablöse wird für den Mittelfeldspieler keine fällig, seit Sommer 2025 war Kleinheisler ohne Verein. Der 53-fache Nationalspieler hatte für den GAK 13 Einsätze verbucht, sein Arbeitspapier wurde jedoch nicht verlängert.

Kleinheisler spielte im Laufe seiner Karriere unter anderem für den SV Werder Bremen und Darmstadt 98.

