Transfer-Update: FAK kann Shootingstar binden

Die "Veilchen" verlängern langfristig mit einem ihrer spannendsten Talente, ein Salzburg-Flop wird in England heiß begehrt. Das Transfer-Update:

Der heutige Samstag brachte wieder die ein oder andere spannende Entwicklung am österreichischen Transfermarkt mit sich.

LAOLA1 fasst für euch die wichtigsten Transfer-News zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Nach Gerüchten: Austria bindet Top-Talent Saljic langfristig

"Würden ihn liebend gerne verpflichten" - RBS-Flop geigt auf

Sichert sich Salzburg frühzeitig Verteidiger aus Sambia?

ADMIRAL 2. Liga:

Kommt es zum Hinteregger-Comeback in Klagenfurt?

