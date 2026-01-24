"Würden ihn liebend gerne verpflichten" - RBS-Flop geigt auf

Der FC Red Bull Salzburg könnte bei einem der vermeintlich größten Transferflops der Klubgeschichte finanziell mit einem blauen Auge davonkommen.

Bobby Clark, der im Sommer 2024 um kolportierte 11,8 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet wurde, in der Mozartstadt aber weder sportlich noch persönlich je Anschluss fand, ist zurzeit zu Derby County in der englischen Championship verliehen.

Bei den "Rams" präsentierte sich Clark laut "DerbyshireLive" in den vergangenen Wochen in "fantastischer Form". Demnach hätten die Derby-Fans auf den Rängen zuletzt eine Fixverpflichtung des 20-Jährigen gefordert.

"Beträchtliche Investition" vonnöten

Auch Derby-Coach John Eustace ist ein Fan dieser Idee. "Wir würden ihn liebend gerne verpflichten, natürlich würden wir das", wird der 46-Jährige zitiert.

Allerdings wäre dafür eine "beträchtliche Investition" vonnöten, wie Eustace bestätigt.

"Wenn wir ihn verpflichten können, ist das fantastisch, und wenn nicht, hatte er eine großartige Saison bei uns", erklärt Eustace. In Clark sieht er einen Spieler, "der immer dazulernen und besser werden will. Es ist eine Freude, mit ihm zu arbeiten".

Clark steht in Salzburg noch bis Sommer 2029 unter Vertrag. Derby besitzt keine Kaufoption auf ihn.