Nach Gerüchten: Austria bindet Top-Talent Saljic langfristig

Sanel Saljic verlängert seinen Vertrag beim FK Austria Wien vorzeitig bis Sommer 2030. Das gab der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga am Samstag offiziell bekannt.

Um den 20-jährigen Offensivspieler gab es Gerüchte über ein mögliches Interesse von Sassuolo (Hier nachlesen >>>), dem antwortet die Austria nun deutlich.

"Die Vertragsverlängerung bedeutet mir extrem viel, weil Austria Wien mein Zuhause im Fußball ist. Ich bin hier durch die Akademie gegangen und habe immer davon geträumt, einmal für die Profis aufzulaufen – jetzt diesen Weg weitergehen zu dürfen, ist etwas Besonderes", wird Saljic in der Aussendung zitiert.

Der U21-Nationalspieler, der in dieser Saison den Durchbruch geschafft hat, erhält zudem ab der kommenden Saison die Rückennummer zehn.

Zurück im Training

"Ich bin dankbar für das Vertrauen des Klubs und freue mich riesig auf die nächsten Schritte. Meine Ziele sind klar: Ich will mich weiterhin verbessern, der Mannschaft mit Leistung und Einsatz helfen und mit der Austria erfolgreich sein. Ich möchte noch mehr Verantwortung übernehmen, konstant auf hohem Niveau spielen und als Mannschaft um die oberen Plätze mitspielen", so der Offensivspieler weiter.

Nach seinem Syndosmosebandriss vom Oktober befindet sich Saljic mittlerweile wieder im Training. Aktuell absolviert er auch den Grundwehrdienst beim Bundesheer.

"Es freut uns extrem, dass wir mit Sanel Šaljić einen der talentiertesten österreichischen U21-Teamspieler vorzeitig langfristig an uns binden konnten. Vor seiner Verletzung hat er sein Talent bereits aufblitzen lassen. Jetzt geht es für Sanel darum, sich als fixer Stammspieler der Profis zu etablieren und seine bereits gezeigten Leistungen konstant über einen längeren Zeitraum abzuliefern", wird Sportdirektor Michael Wagner zitiert.