NEWS
Sichert sich Salzburg frühzeitig Verteidiger aus Sambia?
Der Außenverteidiger wird allerdings frühestens im November in der Mozartstadt aufschlagen.
Der FC Red Bull Salzburg könnte in Kürze einen Neuzugang präsentieren!
Wie der sambische Journalist Calvin Kaumba Chikenge berichtet, haben sich die "Bullen" die Dienste von Abwehrspieler Jonathan Kalimina von Kafue Celtic gesichert.
Der 17-jährige Sambier wird allerdings erst im kommenden Jahr zum Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga stoßen. Grund dafür sind die FIFA-Regularien in Bezug auf Transfers von Minderjährigen. Kalimina wird am 24. November 18 Jahre alt.