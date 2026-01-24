Verliert die Austria Top-Talent Saljic an Serie-A-Klub?

Was bringt die Zukunft für Sanel Saljic?

Der 20-jährige Österreicher hat sich in dieser Spielzeit ins Team der Wiener Austria gespielt. In elf der 17 Ligaspiele kam Saljic zum Einsatz, dabei gelangen ihm zwei Vorlagen.

Interesse aus Italien - Austria will verlängern

Seine rasante Entwicklung hat nun auch andere Klubs auf den Plan gerufen. Nach Informationen der "Heute" buhlt Sassuolo intensiv um die Dienste des Offensivspielers.

Der Serie-A-Klub soll den Youngster als Ersatz für den verletzten Christian Volpato ausgemacht haben.

Mittlerweile hat die Austria den Vertrag vorzeitig bis 2030 verlängert.