Kommt es zum Hinteregger-Comeback in Klagenfurt?

In der Rückrunde 2024/25 spielte Martin Hinteregger für den SK Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga.

Nach dem Abstieg kehrte der 67-fache ÖFB-Nationalspieler aber wieder zu Sirnitz zurück. Ein halbes Jahr später könnte es nun zu einer Rückkehr nach Klagenfurt kommen.

Die gebeutelte Austria ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für die Amateure. Da rückt jetzt 33-Jährige in den Fokus. Das bestätigte er der "Krone".

"Ja, die Austria hat mich gefragt – alles weitere wird erst besprochen", so der ehemalige Frankfurt-Verteidiger. Auch dass er den gesamten Austria-Nachwuchs übernimmt, sei weiterhin Thema.