NEWS

Kommt es zum Hinteregger-Comeback in Klagenfurt?

Der ehemalige ÖFB-Verteidiger könnte erneut zu den Violetten zurückkehren. Diesmal jedoch nicht als Spieler.

Kommt es zum Hinteregger-Comeback in Klagenfurt? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der Rückrunde 2024/25 spielte Martin Hinteregger für den SK Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga.

Nach dem Abstieg kehrte der 67-fache ÖFB-Nationalspieler aber wieder zu Sirnitz zurück. Ein halbes Jahr später könnte es nun zu einer Rückkehr nach Klagenfurt kommen.

Die gebeutelte Austria ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für die Amateure. Da rückt jetzt 33-Jährige in den Fokus. Das bestätigte er der "Krone".

"Ja, die Austria hat mich gefragt – alles weitere wird erst besprochen", so der ehemalige Frankfurt-Verteidiger. Auch dass er den gesamten Austria-Nachwuchs übernimmt, sei weiterhin Thema.

Mehr zum Thema

Nach Vertragsauflösung: Ex-Rapidler wechselt nach Dubai

Nach Vertragsauflösung: Ex-Rapidler wechselt nach Dubai

International
7
Transfer-Update: Muslic lotst wohl ÖFB-Kicker zu Schalke 04

Transfer-Update: Muslic lotst wohl ÖFB-Kicker zu Schalke 04

Bundesliga
90.+6! Last-Minute-Pleite für Affengruber und Elche

90.+6! Last-Minute-Pleite für Affengruber und Elche

La Liga
Serie A: Inter mit Gala nach Zwei-Tore-Rückstand

Serie A: Inter mit Gala nach Zwei-Tore-Rückstand

Serie A
Hamburg-Derby endet mit Unentschieden

Hamburg-Derby endet mit Unentschieden

Deutsche Bundesliga
Ligue 1: PSG legt im Titelkampf mit Baidoos Lens vor

Ligue 1: PSG legt im Titelkampf mit Baidoos Lens vor

International
Nationenwechsel? Hartberg-Abschied? ÖFB-U21-Teamspieler begehrt

Nationenwechsel? Hartberg-Abschied? ÖFB-U21-Teamspieler begehrt

ÖFB-Team
11
Kommentare

Kommentare

SK Austria Klagenfurt Martin Hinteregger 2. Liga Fußball