Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten

Muss Sturm Graz vor dem Auftakt in die Frühjahrs-Saison der ADMIRAL Bundesliga einen weiteren Abgang fürchten?

Innenverteidiger Tim Oermann soll dem Vernehmen nach zu Stammverein Bayer Leverkusen zurückbeordert werden, wie ein Bericht des "Kicker" nahelegt.

"Alles ruhig"

Der 22-Jährige ist eigentlich noch bis Sommer nach Graz verliehen, die Leihe solle aber vorzeitig abgebrochen werden. Gegenüber der "Krone" gibt sich Sportdirektor Michael Parensen entspannt: Man sei voll auf das Spiel gegen Altach fokussiert, Stand jetzt sei "alles ruhig".

Oermann wäre nach Tochi Chukwuani (zu den Glasgow Rangers) und dem kurz vor dem Absprung nach England (Bristol City) stehende Tomi Horvat der nächste wichtige Akteur, auf den man zukünftig verzichten müsste.

