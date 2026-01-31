NEWS

Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten

Der Verteidiger soll zu seinem Stammverein zurückkehren. Sportdirektor Parensen gibt sich aber entspannt.

Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Muss Sturm Graz vor dem Auftakt in die Frühjahrs-Saison der ADMIRAL Bundesliga einen weiteren Abgang fürchten?

Innenverteidiger Tim Oermann soll dem Vernehmen nach zu Stammverein Bayer Leverkusen zurückbeordert werden, wie ein Bericht des "Kicker" nahelegt.

"Alles ruhig"

Der 22-Jährige ist eigentlich noch bis Sommer nach Graz verliehen, die Leihe solle aber vorzeitig abgebrochen werden. Gegenüber der "Krone" gibt sich Sportdirektor Michael Parensen entspannt: Man sei voll auf das Spiel gegen Altach fokussiert, Stand jetzt sei "alles ruhig".

Oermann wäre nach Tochi Chukwuani (zu den Glasgow Rangers) und dem kurz vor dem Absprung nach England (Bristol City) stehende Tomi Horvat der nächste wichtige Akteur, auf den man zukünftig verzichten müsste.

Zur Bundesliga-Transferliste>>>

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Neuzugang bei Sturm, Abgang bei Salzburg

Transfer-Update: Neuzugang bei Sturm, Abgang bei Salzburg

Bundesliga
Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren

Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren

Bundesliga
79
Struber: Sturm-Star will England-Deal "so schnell wie möglich"

Struber: Sturm-Star will England-Deal "so schnell wie möglich"

Bundesliga
16
Sturm Graz verleiht wohl Sommereinkauf nach Schweden

Sturm Graz verleiht wohl Sommereinkauf nach Schweden

Bundesliga
28
Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

Bundesliga
34
Offiziell! Sturm Graz verpflichtet Ex-GAK-Kicker

Offiziell! Sturm Graz verpflichtet Ex-GAK-Kicker

Bundesliga
32
Von München nach Mailand? ÖFB-Teenager könnte verliehen werden

Von München nach Mailand? ÖFB-Teenager könnte verliehen werden

Deutsche Bundesliga
8

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Bayer 04 Leverkusen SK Sturm Graz Gerüchteküche Transfermarkt Tim Oermann