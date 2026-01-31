NEWS

Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren

Der 22-Jährige könnte erneut das grün-weiße Jersey überstreifen. Doch auch andere Klubs sollen Interesse haben.

Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren Foto: © GEPA
Kehrt Yusuf Demir wieder zum SK Rapid zurück?

Wie der türkische Transfer-Journalist Yagız Sabuncuoglu auf X mitteilt, könnte der 22-Jährige wieder zu seinem alten Verein nach Wien zurückkehren. Die Grün-Weißen sollen bereits ein Angebot für Demir, der bei Galatasaray unter Vertrag steht, abgegeben haben.

Interesse aus Italien und Portugal

Dem widerspricht allerdings ein Bericht von "Sky". Zwar sei Demir ein Thema in Hütteldorf, Angebot habe man aber noch keines abgegeben. Zuletzt wurde berichtet, dass Demirs Vertrag bei Galatasaray aufgelöst werden soll.

In diesem Fall könnte der 22-Jährige ablösefrei nach Wien wechseln. Neben Rapid sollen sich allerdings auch noch Klubs aus Italien und Portugal für Demir interessieren.

