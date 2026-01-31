NEWS

Amstetten holt Flügelspieler aus der Regionalliga

Für den 25-Jährigen ist es die erste Profistation.

Amstetten holt Flügelspieler aus der Regionalliga Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SKU Amstetten hat den zweiten Neuzugang in diesem Winter verpflichtet.

Michael Oberwinkler wechselt von Regionalligist Union Gurten zum Zweiten der ADMIRAL 2. Liga. Erst im Sommer kam der 25-jährige Flügelspieler von Steyr zu Gurten.

In der Regionalliga Mitte gelangen dem Käntner im Herbst in 15 Einsätzen drei Tore und vier Vorlagen.

Sportdirektor Thomas Gebauer sagt über den Neuzugang: "Mit Michael Oberwinkler gewinnen wir einen Spieler, der uns mit seiner hohen Geschwindigkeit und Geradlinigkeit ein zusätzliches Element verleiht und uns damit noch schwerer ausrechenbar macht. Er bringt genau die Dynamik mit, die wir gesucht haben. Wir freuen uns, dass wir Michael den Schritt in den Profifußball ermöglichen können, und ich bin überzeugt, dass er uns viel Freude bereiten wird.“

Mehr zum Thema

Vienna verpflichtet Kapfenberg-Kapitän

Vienna verpflichtet Kapfenberg-Kapitän

2. Liga
Transfer-Update: Neuzugang bei Sturm, Abgang bei Salzburg

Transfer-Update: Neuzugang bei Sturm, Abgang bei Salzburg

Bundesliga
Vienna-Stürmer wechselt ins Ausland

Vienna-Stürmer wechselt ins Ausland

2. Liga
3
Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten

Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten

Bundesliga
57
Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren

Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren

Bundesliga
107
Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

Bundesliga
54
Zuletzt in Bosnien: FAC holt Stürmer zurück

Zuletzt in Bosnien: FAC holt Stürmer zurück

2. Liga

Kommentare

2. Liga Fußball SKU Amstetten Regionalliga Mitte Union Gurten Thomas Gebauer Transfermarkt