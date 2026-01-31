Amstetten holt Flügelspieler aus der Regionalliga

Der SKU Amstetten hat den zweiten Neuzugang in diesem Winter verpflichtet.

Michael Oberwinkler wechselt von Regionalligist Union Gurten zum Zweiten der ADMIRAL 2. Liga. Erst im Sommer kam der 25-jährige Flügelspieler von Steyr zu Gurten.

In der Regionalliga Mitte gelangen dem Käntner im Herbst in 15 Einsätzen drei Tore und vier Vorlagen.

Sportdirektor Thomas Gebauer sagt über den Neuzugang: "Mit Michael Oberwinkler gewinnen wir einen Spieler, der uns mit seiner hohen Geschwindigkeit und Geradlinigkeit ein zusätzliches Element verleiht und uns damit noch schwerer ausrechenbar macht. Er bringt genau die Dynamik mit, die wir gesucht haben. Wir freuen uns, dass wir Michael den Schritt in den Profifußball ermöglichen können, und ich bin überzeugt, dass er uns viel Freude bereiten wird.“