Vienna verpflichtet Kapfenberg-Kapitän

Die Vienna verkündet den dritten Winter-Neuzugang!

Wie der Zweitligist am Samstag vermeldet, schließt sich Florian Prohart den Döblingern an. Der 27-Jährige kommt von Ligakonkurrent Kapfenberger SV, wo er auch Kapitän war, und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

"Florian ist ein technisch versierter, laufstarker Mittelfeldspieler, der sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden kann. Durch seine Mentalität und Führungsstärke wird er unserer Mannschaft weiterhelfen", so Cheftrainer Hans Kleer.

Prohart über seinen Wechsel nach Döbling: "Der Schritt zur Vienna fühlt sich genau richtig an. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr positiv, und ich habe sofort diese familiäre Atmosphäre gespürt. Ich freue mich darauf, hier Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam erfolgreich zu sein."