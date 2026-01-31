Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

Red Bull Salzburg verkündet eine Neuverpflichtung für die Defensive: Die "Bullen" verpflichten Innenverteidiger Tim Drexler.

Der 20-jährige kommt von der TSG Hoffenheim in die Mozartstadt und unterschreibt bis Sommer 2028. Von dort war er zuletzt an den 1. FC Nürnberg verliehen, für den er in der aktuellen Saison 13 Spiele absolvierte.

Für Hoffenheim kam er bereits 16 Mal in der Deutschen Bundesliga zum Einsatz. Auch für das deutsche U21-Nationalteam lief er im Herbst erstmals auf.

Flexibel einsetzbar

"Mit Tim Drexler konnten wir einen talentierten und entwicklungsfähigen Spieler verpflichten, der in seinen jungen Jahren auch schon über einiges an Erfahrung verfügt. Positiv ist außerdem, dass Tim – bei uns grundsätzlich für die Innenverteidigung vorgesehen – in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar ist", so der neue Salzburger Sport-Geschäftsführer Marcus Mann.

Drexler selbst sagt: "Ich freue mich sehr über den Wechsel nach Salzburg, der etwas Besonderes ist. Der Klub genießt einen hervorragenden Ruf, besonders wenn es darum geht, junge Spieler weiterzuentwickeln. Ich weiß, dass hier ein intensiver Fußball gespielt wird und da möchte ich schnell Fuß fassen, meine Qualitäten einbringen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen."