Maximilian Senft und der SK Sturm Graz: Aus dem Flirt der Winterpause wurde nichts, er trainiert weiterhin die SV Ried.

Angesprochen auf den Kontakt mit dem regierenden Meister erklärte Senft seine Sicht: So habe zu einem bestimmten Zeitpunkt für ihn "nicht mehr alles zusammengepasst". So äußerte sich Senft im Detail>>>

Sturm entgegnet Senft

Sturms Vereinsseite zeigt sich angesichts dieser Darstellung, wonach sich Senft zur Absage entschieden habe, gegenüber LAOLA1 verwundert: "Die aktuelle Darstellung zu dem Prozess unserer Trainersuche überrascht uns."

Es hat zwar Gespräche mit Senft gegeben, "die Absage kam allerdings von Sturm Graz an Maximilian Senft, sobald wir uns auf Fabio Ingolitsch als Trainer festgelegt hatten, nicht umgekehrt."

Die Grazer wünschen Senft nichtsdestotrotz alles Gute, "wollten diesen Sachverhalt aber klarstellen und hoffen auf einen weiterhin professionellen und respektvollen Umgang".