NEWS

Transfer vom Tisch! Schalke-Stürmer bleibt

Muslic kann weiter auf den besten Torschützen der vergangenen Saison zählen. Ein Transfer in die USA ist vom Tisch.

Transfer vom Tisch! Schalke-Stürmer bleibt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Moussa Sylla wird Schalke nicht verlassen und die "Knappen" im Aufstiegskampf unterstützen.

Der Deal mit MLS-Team New York City FC hätte "Königsblau" laut der "Bild" sechs Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen einbringen können.

Der 26-Jährige hat zuvor individuell trainiert und war auch in den Spielen gegen Kaiserslautern und Bochum nicht im Kader.

Auf Instagram schreibt er: "Schalke-Fans, ihr seid verrückt. Ich komme heim!"

Gesundheitliche Bedenken beim Medizincheck

Nach Informationen von „Sport1“ sollen beim Medizincheck des US-Teams gesundheitliche Bedenken aufgekommen sein. Bei Schalke hingegen wurden keinerlei Auffälligkeiten festgestellt.

Möglich ist auch, dass New York versucht hat, den Kaufpreis zu drücken.

Sylla war in einer schwachen vergangenen Spielzeit einer der weniger Lichtblicke. In der Liga konnte er 16-Mal für "Königsblau" netzen.

Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

#15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
#15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

Slideshow starten

17 Bilder

Mehr zum Thema

Nach Ljubicic-Coup: Muslic-Klub Schalke vor Deadline-Day-Deal

Nach Ljubicic-Coup: Muslic-Klub Schalke vor Deadline-Day-Deal

International
TSG Hoffenheim: Zwei Deals fix - Schicker vor Transfer-Hattrick?

TSG Hoffenheim: Zwei Deals fix - Schicker vor Transfer-Hattrick?

Deutsche Bundesliga
12
Ex-Salzburger verlässt Ilzers Hoffenheim innerhalb Deutschlands

Ex-Salzburger verlässt Ilzers Hoffenheim innerhalb Deutschlands

International
Ex-Altach-Keeper heuert offenbar in Deutschland an

Ex-Altach-Keeper heuert offenbar in Deutschland an

International
Zwei Zugänge und ein vorläufiger Abgang beim HSV

Zwei Zugänge und ein vorläufiger Abgang beim HSV

Deutsche Bundesliga
Gladbach schnappt sich ein ÖFB-Talent

Gladbach schnappt sich ein ÖFB-Talent

Deutsche Bundesliga
1
ÖFB-Stürmer übersiedelt auf die Insel

ÖFB-Stürmer übersiedelt auf die Insel

Deutsche Bundesliga
21

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) FC Schalke 04 Miron Muslic