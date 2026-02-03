Transfer vom Tisch! Schalke-Stürmer bleibt

Moussa Sylla wird Schalke nicht verlassen und die "Knappen" im Aufstiegskampf unterstützen.

Der Deal mit MLS-Team New York City FC hätte "Königsblau" laut der "Bild" sechs Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen einbringen können.

Der 26-Jährige hat zuvor individuell trainiert und war auch in den Spielen gegen Kaiserslautern und Bochum nicht im Kader.

Auf Instagram schreibt er: "Schalke-Fans, ihr seid verrückt. Ich komme heim!"

Gesundheitliche Bedenken beim Medizincheck

Nach Informationen von „Sport1“ sollen beim Medizincheck des US-Teams gesundheitliche Bedenken aufgekommen sein. Bei Schalke hingegen wurden keinerlei Auffälligkeiten festgestellt.

Möglich ist auch, dass New York versucht hat, den Kaufpreis zu drücken.

Sylla war in einer schwachen vergangenen Spielzeit einer der weniger Lichtblicke. In der Liga konnte er 16-Mal für "Königsblau" netzen.