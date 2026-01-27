NEWS

Zorn: "Austria-Strategie ist eine starke Basis"

Austrias neuer Sportvorstand Tomas Zorn spricht über seine neue Aufgabe.

Zorn: "Austria-Strategie ist eine starke Basis" Foto: © FK Austria Wien/Daniel Shaked
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Vorstands-Team des FK Austria Wien ist mit der Bestellung von Tomas Zorn wieder komplett.

Der Aufsichtsrat hat den 39-Jährigen zum neuen Sportvorstand bestellt. Gleichzeitig wurde eine neue Geschäftsordnung beschlossen, die besagt, dass Zorn und Finanzvorstand Harald Zagiczek "wesentliche Entscheidungen gemeinsam treffen".

Die Strategie soll beibehalten werden

"Austria Wien ist eine äußerst attraktive Aufgabe. Der Klub zeichnet sich durch eine hervorragende Akademie und Nachwuchsarbeit aus, hat große Tradition und eine leidenschaftliche Fangemeinde", wird Zorn in einer Presseaussendung zitiert.

Mit der zuletzt ausgearbeiteten Strategie kann sich der Jurist offenbar gut anfreunden: "Die Strategie des Klubs, mit Kernelementen wie der richtigen Kader-Balance, einer stringenten Transferpolitik sowie der Förderung von jungen Spielern, bildet eine starke Basis, um die Austria im Verbund mit dem bestehenden Team nachhaltig weiterzuentwickeln."

"Der Schlüssel ist, dass sich alle Entscheidungen an einer klar definierten sportlichen Identität orientieren und wir unserer gemeinsamen Linie konsequent treu bleiben", so der ehemalige Spielerberater.

Gollowitzer: "Das war ausschlaggebend"

Zorn weiter: "In einem ersten Schritt freue ich mich jetzt darauf, alle Bereiche des Klubs kennenzulernen, von der Sportdirektion, über das Trainerteam, den Spielern und Spielerinnen, bis hin zu allen Mitarbeitern, um mir einen umfassenden Gesamteindruck zu verschaffen."

Präsident Kurt Gollowitzer ergänzt: "Im Sinne der Austria war es für mich ausschlaggebend, dass er sich mit der Sportstrategie des Klubs voll identifizieren kann und gemeinsam mit der bestehenden Sportdirektion den Grundstein für eine positive Zukunft von Austria Wien legen möchte."

Mehr zum Thema

Austria Wien bestellt Zorn zum Sportvorstand

Austria Wien bestellt Zorn zum Sportvorstand

Bundesliga
22
Transfer-Update: Ein Austria-Juwel für Liverpool

Transfer-Update: Ein Austria-Juwel für Liverpool

Bundesliga
Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe

Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe

Bundesliga
42
Handl-Comeback bei Testspiel-Remis der Austria

Handl-Comeback bei Testspiel-Remis der Austria

Bundesliga
9
Wer wird der neue Rapid-Stürmer?

Wer wird der neue Rapid-Stürmer?

Bundesliga
8
BW Linz holt Mittelfeldspieler mit Serie-A-Erfahrung

BW Linz holt Mittelfeldspieler mit Serie-A-Erfahrung

Bundesliga
1
Kjaergaard weiterhin in Italien im Gespräch

Kjaergaard weiterhin in Italien im Gespräch

Bundesliga
4

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien Harald Zagiczek Kurt Gollowitzer Tomas Zorn