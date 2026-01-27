Zorn: "Austria-Strategie ist eine starke Basis"

Das Vorstands-Team des FK Austria Wien ist mit der Bestellung von Tomas Zorn wieder komplett.

Der Aufsichtsrat hat den 39-Jährigen zum neuen Sportvorstand bestellt. Gleichzeitig wurde eine neue Geschäftsordnung beschlossen, die besagt, dass Zorn und Finanzvorstand Harald Zagiczek "wesentliche Entscheidungen gemeinsam treffen".

Die Strategie soll beibehalten werden

"Austria Wien ist eine äußerst attraktive Aufgabe. Der Klub zeichnet sich durch eine hervorragende Akademie und Nachwuchsarbeit aus, hat große Tradition und eine leidenschaftliche Fangemeinde", wird Zorn in einer Presseaussendung zitiert.

Mit der zuletzt ausgearbeiteten Strategie kann sich der Jurist offenbar gut anfreunden: "Die Strategie des Klubs, mit Kernelementen wie der richtigen Kader-Balance, einer stringenten Transferpolitik sowie der Förderung von jungen Spielern, bildet eine starke Basis, um die Austria im Verbund mit dem bestehenden Team nachhaltig weiterzuentwickeln."