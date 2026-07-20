Ex-Nationalspieler wird neuer Voitsberg-Trainer

Der ASK Voitsberg hat seinen neuen Cheftrainer präsentiert: Philipp Zulechner übernimmt beim Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga das Traineramt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Philipp Zulechner unseren Wunschkandidaten als neuen Cheftrainer vorstellen dürfen“, schreibt der Klub auf seinem Instagram-Kanal. Der 36-Jährige bringe wertvolle Erfahrungen aus seiner aktiven Spielerkarriere mit, identifiziere sich mit der Spielidee des Vereins und verfolge dieselben Werte und Ziele.

Für Zulechner ist es die erste Trainerstation im Profibereich. Zuletzt war der ehemalige Stürmer beim viertklassigen ASK Ybbs als Trainer tätig, ehe das Trainertalent im Juli 2026 beim Kremser SC anheuerte.

Kurios: Nun verlässt Zulechner den Kremser SC in Richtung Voitsberg, ohne auch nur einmal an der Seitenlinie der Niederösterreicher gestanden zu haben.

Erfahrung aus Bundesliga und Nationalteam

Als Spieler absolvierte Zulechner 76 Partien in der ADMIRAL Bundesliga für den SV Grödig, die Wiener Austria und Sturm Graz. Dabei gelangen ihm 21 Treffer. In der Saison 2013/14 wurde der Angreifer Dritter der Bundesliga-Torschützenliste und erhielt von ÖFB-Teamchef Marcel Koller eine Einberufung ins Nationalteam.

Beim Testspiel gegen die USA im November 2013 feierte Zulechner sein Debüt für Österreich – es blieb allerdings sein einziger Einsatz im ÖFB-Dress. 2018 krönte er seine Karriere mit dem Gewinn des UNIQA ÖFB-Cups mit Sturm Graz.