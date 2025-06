SV Ried holt Verstärkung aus Top-5-Liga!

Die SV Ried hat einen Mittelstürmer aus der Serie A verpflichtet!

Kingstone Mutandwa kommt leihweise für ein Jahr von Cagliari Calcio. Der Bundesliga-Aufsteiger besitzt für den 22-jährigen Nationalspieler Sambias eine Kaufoption.

"Kingstone Mutandwa ist der Stürmertyp, den wir für unsere Angriffsreihe gesucht haben. Er ist ein schneller und körperlicher Stürmer, der in der Serie A schon Erfahrung auf Top-Level gesammelt hat. Er ist in unseren Gesprächen sehr ambitioniert rübergekommen und will in Ried seine Spuren hinterlassen", beschreibt Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala den neuen Ried-Spieler.

Mutandwa machte seinen ersten Schritt ins Ausland 2021 beim israelischen Klub Maccabi Petah Tikva, an den er für drei Monate verliehen war. Nach Leihende blieb er bis Sommer 2023 in seiner Heimat bei Atletico Lusaka.

Von dort ging es zu Cagliari, wo er zunächst bei der U19- und U20-Auswahl unterkam. Letzten Sommer folgte der Sprung zu den Profis, für die er in zwölf Spielen ein Tor schoss.

"Ein Projekt, das mich wirklich begeistert"

Der 1,80 Meter groß Sambier blickt gespannt auf sein neues Abenteuer.

"Ried präsentierte mir ein Projekt, das mich wirklich begeisterte. Nachdem ich mit der sportlichen Leitung gesprochen und die Ambitionen des Vereins kennengelernt hatte, wusste ich, dass dies der richtige Ort ist, um mich sowohl spielerisch als auch persönlich weiterzuentwickeln."

Mutandwa kenne den österreichischen Fußball bestens: "Den österreichischen Fußball verfolge ich schon länger. Er ist intensiv, mit viel taktischer Disziplin. Ich habe auch viel Gutes über die Fankultur und die Leidenschaft der Fans hier gehört, was mich sehr motiviert."