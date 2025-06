Ex-Austrianer Gruber findet neuen Verein

Wenige Wochen nach seinem Abschied aus Wien-Favoriten hat Andreas Gruber einen neuen Verein gefunden.

Der 29-jährige Stürmer schließt sich DAC Dunjaská Streda an. Der slowakische Klub beendete die Saison 2024/25 auf Platz vier und startet, wie Austria und Rapid, heuer in der zweiten Quali-Runde zur Conference League.

Gruber: "Musste nicht lange nachdenken"

"Ich habe die fantastische Akademie und das Stadion gesehen, und Dunajská Streda liegt in der Nähe von Wien, also musste ich nicht lange über das Angebot des Vereins nachdenken", wird Gruber in einer ersten Aussendung zitiert.

Der gebürtige Steirer brachte es zuvor auf 249 Bundesliga-Einätze für den LASK, Sturm Graz, Mattersburg und die Wiener Austria. Im Sommer wurde sein auslaufender Vertrag bei den "Veilchen" nicht mehr verlängert.

Sein neues Arbeitspapier in der Slowakei läuft bis 2028.

