Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Das muss der SK Sturm wohl am eigenen Leibe erfahren.

Nachdem die Leihspieler Kjell Scherpen, Malick Yalcouye (zurück zu Brighton) und Lovro Zvonarek (Bayern) zurück zu ihren Stammvereinen gehen, deutet sich nun auch der Abgang von Otar Kiteishvili an.

Wie die "Krone" aus gut informierten Kreisen erfahren haben soll, wurde der Spieler der Saison bei Klubs aus dem Ausland angeboten. Ziel sei ein Wechsel in eine Top-Liga. Interesse soll es angeblich von einem Aufsteiger aus der Premier League geben. Sprich: Burnley, Sunderland oder Leeds United.

Der 29-jährige Offensivspieler kam im Sommer 2018 nach Graz-Liebenau und entwickelte sich dort zu einem der besten Spieler der Bundesliga. Folgt nun der Schritt auf die Insel?

Auch der Abwehrchef und der Top-Stürmer stehen vor einem Wechsel

Neben Kiteishvili soll auch Gregory Wüthrich vor einem Abgang stehen. Der Innenverteidiger stand im vergangenen Sommer bereits kurz vor einem Transfer, jetzt könnte es ihn in den arabischen Raum ziehen. Der Vertrag des Schweizers ist nur noch bis Ende Juni gültig, beim Trainingsstart am 20. Juni soll er bereits nicht mehr dabei sein.

Und auch bei William Böving zeichnet sich ein Transfer an. Der Stürmer steht bei etlichen Klubs aus dem Ausland auf dem Zettel, bei der U21-EM kann er sich für den nächsten Schritt empfehlen. Der Däne hat in seinem noch bis Sommer 2026 gültigen Vertrag wohl eine Ausstiegsklausel verankert.

Beim neuen und alten Meister bahnt sich also ein größerer Umbruch an. Auf die Verantwortlichen um Michael Parensen wartet in den kommenden Wochen viel Arbeit.

