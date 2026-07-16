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Sturm muss mehrere Wochen auf Camara verzichten

Der 21-jährige Stürmer wird dem SK Sturm in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Sturm muss mehrere Wochen auf Camara verzichten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm wird in den kommenden Wochen auf Amady Camara verzichten müssen.

Wie der Klub mitteilt, hat sich der Malier eine muskuläre Verletzung zugezogen und demnach bereits mit der Reha begonnen.

"Für Amady ist diese Verletzung natürlich bitter, gerade in dieser Phase. Wichtig ist jetzt, dass er seine Rehabilitation konsequent absolviert und wieder vollständig gesund wird. Wir wünschen ihm für den Heilungsverlauf alles Gute", sagt Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Der 21-jährige Angreifer soll beim Vizemeister am Abstellgleis stehen, Interesse gibt es am Stürmer unter anderem von einem Konkurrenten aus der ADMIRAL Bundesliga.

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