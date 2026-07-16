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Frankreich-Stammspieler wohl monatelang out

In der ersten Hälfte des WM-Halbfinals musste der Innenverteidiger verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun folgt wohl eine bittere Diagnose.

Frankreich-Stammspieler wohl monatelang out Foto: © IMAGO / HMB-Media
Textquelle: © LAOLA1
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Auf den FC Arsenal könnte der monatelange Ausfall eines Schlüsselspielers zukommen.

Innenverteidiger William Saliba muss sich aufgrund anhaltender Rückenprobleme weiteren Untersuchungen unterziehen.

Unter Schmerzen im WM-Halbfinale ausgewechselt

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, gilt eine Operation derzeit als wahrscheinlich. Sollte es tatsächlich zu einem Eingriff kommen, müsste der 25-Jährige voraussichtlich vier bis fünf Monate pausieren.

Saliba musste im WM-Halbfinale gegen Spanien unter Schmerzen vorzeitig ausgewechselt werden.

Eine endgültige Diagnose steht noch aus.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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