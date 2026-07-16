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Frankreich-Stammspieler wohl monatelang out
In der ersten Hälfte des WM-Halbfinals musste der Innenverteidiger verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun folgt wohl eine bittere Diagnose.
Auf den FC Arsenal könnte der monatelange Ausfall eines Schlüsselspielers zukommen.
Innenverteidiger William Saliba muss sich aufgrund anhaltender Rückenprobleme weiteren Untersuchungen unterziehen.
Unter Schmerzen im WM-Halbfinale ausgewechselt
Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, gilt eine Operation derzeit als wahrscheinlich. Sollte es tatsächlich zu einem Eingriff kommen, müsste der 25-Jährige voraussichtlich vier bis fünf Monate pausieren.
Saliba musste im WM-Halbfinale gegen Spanien unter Schmerzen vorzeitig ausgewechselt werden.
Eine endgültige Diagnose steht noch aus.