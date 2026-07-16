Frankreich-Stammspieler wohl monatelang out

Auf den FC Arsenal könnte der monatelange Ausfall eines Schlüsselspielers zukommen.

Innenverteidiger William Saliba muss sich aufgrund anhaltender Rückenprobleme weiteren Untersuchungen unterziehen.

Unter Schmerzen im WM-Halbfinale ausgewechselt

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, gilt eine Operation derzeit als wahrscheinlich. Sollte es tatsächlich zu einem Eingriff kommen, müsste der 25-Jährige voraussichtlich vier bis fünf Monate pausieren.

Saliba musste im WM-Halbfinale gegen Spanien unter Schmerzen vorzeitig ausgewechselt werden.

Eine endgültige Diagnose steht noch aus.