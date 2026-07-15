Später Treffer! Sturm gewinnt bei Europacup-Generalprobe

Erfolgreiche Europacup-Generalprobe für den SK Sturm Graz.

Im letzten Testspiel vor dem Europapokal-Auftakt gegen die Hearts fällt in 120 Minuten ein Tor. Die "Blackies" schlagen Pogon Stettin 1:0.

Simon Seidl ist bei den Grazern bis zur Pause am nächsten am ersten Tor dran, der Sommer-Neuzugang scheitert zwei Mal an der Stange. In den zweiten 45 Minuten fallen ebenso keine Tore, wobei der polnische Erstligist gefährlicher wird.

Kayombo sticht spät

Drei Minuten vor Schluss fällt dann doch noch ein Tor: Axel Kayombo netzt von der Sechzehnerkante flach ins kurze Eck ein.

Wegen strategischer Gründe einigten sich beide Teams darauf, u. a. die Aufstellungen des Tests nicht zu veröffentlichen.