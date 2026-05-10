Alaba zu Salzburg? Das sagt RBS-Sportchef Mann

David Alaba zum FC Red Bull Salzburg?

Die "Corriere dello Sport" berichtete vor wenigen Tagen, dass die Mozartstädter an einer Verpflichtung von ÖFB-Kapitän David Alaba interessiert seien (Hier nachlesen >>>).

Es wäre eine regelrechte Transfer-Sensation. Sowohl für den Tabellendritten als auch für die gesamte Liga.

Klare Worte

Nach der 1:2-Niederlage beim LASK wurde RBS-Sportchef Marcus Mann von "Sky" zu dem Gerücht befragt. Wenig überraschend verwies er dies aber direkt ins Reich der Fabeln: "Ich habe es gelesen und musste im ersten Moment auch schmunzeln."

Auf Nachfrage ob es Kontakt gab, sagte Mann deutlich: "Nein, den gab es nicht."