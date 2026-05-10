Alaba zu Salzburg? Das sagt RBS-Sportchef Mann
Unter der Woche kamen Gerüchte auf, dass der ehemalige Serienmeister Interesse an ÖFB-Teamspieler David Alaba hat. Jetzt äußert sich Marcus Mann dazu.
David Alaba zum FC Red Bull Salzburg?
Die "Corriere dello Sport" berichtete vor wenigen Tagen, dass die Mozartstädter an einer Verpflichtung von ÖFB-Kapitän David Alaba interessiert seien (Hier nachlesen >>>).
Es wäre eine regelrechte Transfer-Sensation. Sowohl für den Tabellendritten als auch für die gesamte Liga.
Klare Worte
Nach der 1:2-Niederlage beim LASK wurde RBS-Sportchef Marcus Mann von "Sky" zu dem Gerücht befragt. Wenig überraschend verwies er dies aber direkt ins Reich der Fabeln: "Ich habe es gelesen und musste im ersten Moment auch schmunzeln."
Auf Nachfrage ob es Kontakt gab, sagte Mann deutlich: "Nein, den gab es nicht."